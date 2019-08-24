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  4. Шойгу передал Додону рассекреченные документы о зверствах фашистов в Кишиневе

Шойгу передал Додону рассекреченные документы о зверствах фашистов в Кишиневе

, 17:38 Видео 31

24 августа 1944 года Молдавия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

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Фото, видео : 5-tv.ru, facebook @dodon.igor1

Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны, свидетельствующие о деятельности нацистов на территории Молдавской Советской Социалистической Республики, пишет «Экономика сегодня».

Также на торжественном митинге в субботу, 24 августа, посвященном 75-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, Шойгу передал знамена частей, освобождавших страну от фашистов, которые хранились в Центральном музее Вооруженных Сил России.

За время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в десять раз — за всю свою историю страна не переживала схожей по масштабам катастрофы.

Глава Минобороны отметил, что в последнее время наблюдаются попытки переписать историю, искусственно принижаются зверства фашистов, которые пытались уничтожить молдаван как нацию, происходит героизация нацизма.

Передавая документы, Шойгу напомнил, что Великая Отечественная война является общей историей для России и Молдавии, и выразил надежду, что рассекреченные материалы позволят сохранить память о войне следующим поколениям.

В Кишиневе сегодня прошел памятный митинг с участием ветеранов, а вечером в Москве состоится праздничный салют.

Накануне Минобороны России рассекретило уникальные документы об освобождении Кишинева от немецких захватчиков.

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