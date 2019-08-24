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  4. Участники «Тавриды-АРТ» выступили на одной сцене с легендами русского рока

Участники «Тавриды-АРТ» выступили на одной сцене с легендами русского рока

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В рамках фестиваля «Нашествие» молодые деятели культуры и искусства услышали хиты прославленных музыкантов.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Патлис, 5-tv.ru, Instagram @fedor_kadontcev, @lenaleopardic

Тема:
Таврида — АРТ 2019 18

Молодые деятели культуры и искусства на фестивале «Таврида-АРТ» в пятницу, 23 августа, померились талантами с настоящими звездами рока. В рамках фестиваля «Нашествие» участники мероприятия выступили на одной сцене с прославленными музыкантами: Гариком Сукачевым, Найком Борзовым, Вячеславом Бутусовым, группами «Пикник», «Ария» и «25/17». Опытные наставники оценили способности начинающих исполнителей и на своем примере доказали, что юным артистам еще есть куда расти.

Настоящим хедлайнером вечера стал лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые», рок-музыкант Гарик Сукачев. В интервью журналистам звезда признался, что видит заинтересованность ребят, а это не может не радовать.

«Я вижу только открытые глаза ребят, которые сюда приехали, открытые лица. Наверное, судя по ним можно сказать, что фестиваль здесь идет, и он всех радует», — поделился эмоциями от фестиваля «Таврида-АРТ» Сукачев.

Таврида-АРТ» — творческий фестиваль для талантливой молодежи, который проходит на территории Крыма с 20 по 26 августа. Мероприятие собрало на одной площадке более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники «Тавриды-АРТ» насладились джазом на фестивале «Джаз Коктебель».

Тема:
Таврида — АРТ 2019 18
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