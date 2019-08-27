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Улицы Мадрида превратились в бурные реки после сильного ливня

, 17:47 Эфирная новость 54

Потоки воды унесли с собой скамейки, мусорные контейнеры, ларьки и даже автомобили.

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Фото, видео : REUTERS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3976

Жителям Мадрида пришлось посидеть дома во вторник, 27 августа. На столицу Испании обрушился такой мощный ливень, что городские улицы за десять минут превратились в бурные реки.

Горожанам только и оставалось наблюдать, как потоки воды уносят с собой скамейки, мусорные контейнеры, ларьки и даже автомобили. Из­-за потопа закрыли несколько станций мадридского метро, также были отменены авиарейсы.

От разгула стихии страдает почти вся Испания: 14 регионов из 17. Синоптики предупреждают, что ливни и град могут продлиться до конца августа. Оранжевый уровень опасности объявлен в Валенсии и Аликанте. Это означает, что погодные условия на территории этих городов представляют реальную угрозу для местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье из-за паводка объявили эвакуацию.

Тема:
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