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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Шоркиной

, 8:47 Эфирная новость 9

У двухлетней девочки одна из самых опасных злокачественных опухолей — нейробластома.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 275

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для двухлетней Алисы. У нее одна из самых опасных злокачественных опухолей — нейробластома.

Девочку уже готовят к трансплантации костного мозга, но для успешной операции ей срочно требуется особый препарат — радиоактивный йод. Без него шансы Алисы на выздоровление минимальны. Стоимость курса — 900 тысяч рублей. Собрать такую сумму в одиночку родители ребенка не успеют — на счету каждая минута. Руслан Смыков о том, как помочь малышке.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю Максима Абитова.

Тема:
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