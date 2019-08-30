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Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Алисы Шоркиной

, 11:03 Эфирная новость 61

У двухлетней девочки одна из самых опасных злокачественных опухолей — нейробластома.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 276

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала двухлетняя Алиса Шоркина. У девочки нейробластома. Опухоль обнаружили поздно, ребенку требуется срочная трансплантация костного мозга.

Чтобы операция прошла удачно, необходим дорогостоящий препарат, который семье Алисы не по карману. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 11 миллионов 427 тысяч 612 рублей. Этих денег хватит не только, чтобы помочь Алисе, но и другим подопечным фонда. Спасибо вам за отзывчивость!

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как телезрители помогли Максиму Абидову.

Тема:
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