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  4. Фото: Муж Анастасии Заворотнюк впервые выступил на льду после слухов о горе в семье

Фото: Муж Анастасии Заворотнюк впервые выступил на льду после слухов о горе в семье

, 18:57 Фото 113

Супруг известной российской актрисы Петр Чернышев принял участие в спектакле «Золушка».

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Елизавета Карпушкина, 5-tv.ru

Муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк — известный фигурист Петр Чернышев — впервые выступил на льду в спектакле «Золушка» на фоне слухов об онкологическом заболевании его жены-актрисы.

Сплетни основывались на том, что журналисты разглядели якобы шрам от биопсии у звезды на шее. Он появился, как говорят, еще в апреле 2019 года. Тогда же звезда сериала «Моя прекрасная няня» последний раз появилась на публике.

Неподтвержденное фактами известие о том, что Анастасия Заворотнюк якобы лечится от рака мозга шокировало как ее поклонников, так и коллег знаменитости. Впрочем, теперь фанаты актрисы наверняка могут быть спокойны — Анастасия Заворотнюк скорее всего не имеет проблем со здоровьем.

Подтверждением этому может служить интересная публикация в Instagram популярного юмориста Михаила Галустяна. На своей страничке он опубликовал несколько снимков с ледового шоу «Золушка». На них запечатлен Петр Чернышев, улыбающийся во весь рот. Многие посчитали, что спортсмен бы не смог так искренне улыбаться, будь его жена на волоске от смерти. Иными словами, можно с уверенностью считать, что с Анастасией Заворотнюк все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк. Кроме того, концертный директор актрисы ответил на слухи о ее онкологическом заболевании.

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