Для кого опасны магнитные бури и как справиться с негативным воздействием? Отвечает врач

Сильные магнитные возмущения начались 31 августа 2019 года. Метеорологи не берутся озвучивать точный срок окончания разбушевавшейся магнитной бури. Врачи бьют тревогу — слишком много рисков, связанных со здоровьем людей возникает во время подобного катаклизма. Специально для 5-tv.ru главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала о возможных неблагоприятных последствиях магнитной бури.

«Нужно быть внимательным к себе. Существует мнение, что в период магнитных бурь ухудшается микроциркуляция, повышается вязкость крови. Возрастает риск тромбообразований. Поэтому в группе риска прежде всего люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возрастает риск инсультов и инфарктов», — сообщает эксперт.

По словам Татьяны Романенко, к магнитным возмущениям также очень чувствительны люди, страдающие заболеваниями нервной системы.

«Обостряется депрессия. Психика людей становится более уязвимой и возрастает количество аварийно-опасных ситуаций, связанных с человеческим фактором», — утверждает специалист.

Терапевт Татьяна Романенко советует людям, испытывающим хоть малейшее возбуждение во время магнитных бурь, постоянно держать под рукой успокаивающие препараты. Людям с болезнями сердца врач рекомендует следить за артериальным давлением. Также медик дает рекомендацию всем, кто подвергся влиянию магнитных возмущений — больше спать, гулять, исключить употребление алкоголя, правильно питаться и уменьшить количество потребляемой соли. В общем, придерживаться правил здорового образа жизни.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова подтвердила слова врача и призвала людей быть более осторожными во время магнитных бурь.

Магнитная буря, начавшаяся 31 августа, стала второй по силе в 2019 году. Чуть более масштабное событие было зафиксировано в мае этого года, когда буря достигла уровня три балла из пяти. Сейчас магнитные волнения достигли отметки в два балла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магнитная буря может повлиять на работу орбитальных спутников.