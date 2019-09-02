Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку. Футболист опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке Алдонин запечатлен с дочкой, женой Ольгой и двухлетним сыном Артемом.

«Весь день рыдаю»: Бывший муж Алены Кравец запретил ей видеться с дочерью

«Всех поздравляем с первым учебным днем!» — подписал общий снимок Евгений.

Instagram @evgeny_aldonin

Подписчики оценили семейное фото и отметили, что Вера выглядит очень грустной.

«Глаза у Веры, будто плакала», — написал один из юзеров.

«Первое 1 сентября без мамы😪, вот и глаза на мокром месте», — ответил ему другой пользователь.

«Счастья Верочке! А жена ваша большая умница»;

«Как приятно на вас смотреть. Какая у вас обаятельная добрая супруга. Здоровья вам и счастья», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о жутких болях матери.