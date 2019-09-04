Кого признали самой красивой девушкой Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме подошел к концу конкурс красоты «Краса Дальнего Востока». Самой красивой девушкой признана Полина Мельникова из Благовещенска. Об этом сообщает «Российская газета».

В конкурсе красоты приняли участие 11 девушек из разных регионов Дальнего Востока. Участницы демонстрировали национальные костюмы, дефилировали в дизайнерских нарядах и красовались на подиуме в вечерних платьях.

Звание «Краса Дальнего Востока» заслужила благовещенка Полина Мельникова. Вице-мисс стала якутянка Ева Кузьменко. Третье место жюри присудило Елене Буровой из Бурятии.

«В конкурсе видео-визиток девушка рассказала, как любит свой город, который бывает разным, как и она сама. При этом отметила, что особенно заряжают ее энергией исторические места Благовещенска» , — прокомментировали победу Полины Мельниковой в правительстве Амурской области.

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