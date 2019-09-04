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Кого признали самой красивой девушкой Дальнего Востока

, 9:55 Фото 25

Конкурс красоты прошел в рамках Восточного экономического форума.

Фото : Instagram @primgazeta

Тема:
ВЭФ-2019 70

На Восточном экономическом форуме подошел к концу конкурс красоты «Краса Дальнего Востока». Самой красивой девушкой признана Полина Мельникова из Благовещенска. Об этом сообщает «Российская газета».

В конкурсе красоты приняли участие 11 девушек из разных регионов Дальнего Востока. Участницы демонстрировали национальные костюмы, дефилировали в дизайнерских нарядах и красовались на подиуме в вечерних платьях.

Звание «Краса Дальнего Востока» заслужила благовещенка Полина Мельникова. Вице-мисс стала якутянка Ева Кузьменко. Третье место жюри присудило Елене Буровой из Бурятии.

«В конкурсе видео-визиток девушка рассказала, как любит свой город, который бывает разным, как и она сама. При этом отметила, что особенно заряжают ее энергией исторические места Благовещенска», — прокомментировали победу Полины Мельниковой в правительстве Амурской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о программе и главных гостях ВЭФ-2019.

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