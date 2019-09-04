Президент России Владимир Путин в среду, 4 сентября, в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал «придурками» считающих регион балластом.

Это произошло во время выступления главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в тот момент, когда он задался вопросом: «Нужен ли России Дальний Восток?».

« Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний », — сказал Айсен Николаев.

Владимир Путин, услышав изречение главы Якутии, заявил: «Я не знаю, какие „придурки“ так говорили. Я что-то не верю»

Айсен Николаев в ответ пояснил главе российского государства, что подобные заявления были озвучены еще четверть века назад. Владимир Путин, в свою очередь, предложил говорить о реалиях сегодняшнего дня.

« Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне », — предложил президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал сделать Дальний Восток центром притяжения для россиян