Родные Началовой вывозят вещи из квартиры певицы

Родственники певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, начали перевозить из квартиры звезды вещи. Об этом сообщила бывший PR-директор артистки Анна Исаева в Instagram.
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Она рассказала, что, в частности, к родителям Началовой доставлено пианино цвета слоновой кости фирмы Yamaha, на котором ранее в доме матери играла ее дочь 12-летняя Вера Алдонина.
После трагической смерти матери девочка теперь живет с бабушкой и дедушкой и возобновит занятия музыкой.
«Е
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, не выходя из медикаментозной комы. Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин, несмотря на создание новой семьи, уделяет много внимания Вере. Так, в День знаний он присутствовал на ее школьной линейке.