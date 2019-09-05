Родные Началовой вывозят вещи из квартиры певицы

Родственники певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, начали перевозить из квартиры звезды вещи. Об этом сообщила бывший PR-директор артистки Анна Исаева в Instagram.

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Она рассказала, что, в частности, к родителям Началовой доставлено пианино цвета слоновой кости фирмы Yamaha, на котором ранее в доме матери играла ее дочь 12-летняя Вера Алдонина.

После трагической смерти матери девочка теперь живет с бабушкой и дедушкой и возобновит занятия музыкой.

«Е й очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках », — написала Исаева.

Instagram @isaeva.anya

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, не выходя из медикаментозной комы. Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин, несмотря на создание новой семьи, уделяет много внимания Вере. Так, в День знаний он присутствовал на ее школьной линейке.