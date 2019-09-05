Беспилотная авиация, умные светофоры: какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ

Громкие заявления сегодня, 5 сентября, звучат на площадках форума. Об огромном технологическом прорыве вели речь на встрече, посвященной цифровым транспортным коридорам через Дальний Восток. В частности, подняли вопросы об умных светофорах, решении проблем с пробками на дорогах и беспилотной авиации.

«Уже сейчас вы видите, как активно развивается беспилотная авиация, я абсолютно убежден, что технологии беспилотной авиации рано или поздно из военных секторов перетекут в гражданские. Железная дорога — есть уже поезда без машинистов. Про автотранспорт вообще не говорю. Это уже сегодняшний день, а не завтрашний», — сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

О сегодняшнем дне рассказала и министр здравоохранения. По словам Вероники Скворцовой, Минздрав уже разработал для школьников особый учебник по охране здоровья. В него вошли разделы о здоровом образе жизни и методах первой помощи. Книга уже написана, дорабатываются нюансы.

В свою очередь, на другой дискуссионной площадке ВЭФ обсудили полный переход на электронный документооборот. В течение следующего года, по словам министра труда и социального развития, россиянам необходимо будет принять решение о замене бумажных трудовых книжек на электронные. По плану, они начнут действовать уже через два года.

Говорили и об экологии. В частности, о необходимости строительства мусороперерабатывающих и сортировочных заводов. А в поддержку редких видов животных на Дальнем Востоке провели забег. В нем приняли участие более пятисот человек. В том числе, министр спорта России Павел Колобков. Самые быстрые получили специальные призы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Греф призвал отказаться от экзаменов в школе.