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  4. Украина приостановила расторжение двусторонних договоров с Россией

Украина приостановила расторжение двусторонних договоров с Россией

, 10:56 37

Уведомления о денонсировании соглашений в Москву давно не поступали.

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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов, www.globallookpress.com / Serhii Hudak, Serg Glovny, Konstantin Kokoshkin, Hennadii Minchenko, Nikolay Gyngazov

Тема:
Украинский кризис 155

Со сменой президента Украины приостановился процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом сообщает в среду, 11 сентября «КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванные источники в Министерстве иностранных дел РФ.

Киев начал в одностороннем порядке денонсировать соглашения с Москвой в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала конфликта на юго-востоке Украины, однако в последнее время, по данным газеты, Россия перестала получать уведомления о расторжении. Последними были Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, прекративший действие по инициативе Киева с 1 апреля 2019 года, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией».

Источник издания предположил, что пауза может быть связана с тем, что новая власть пока занята кадровыми вопросами.

«Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат, либо притормозят», — цитирует газета сотрудника МИД РФ.

Впрочем, не исключено, что Украина вышла еще из каких-то двусторонних соглашений, но просто не уведомила об этом Москву.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ноябре 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Киев расторг 48 и намерен расторгнуть еще около четырех десятков двусторонних договоров с Россией, которые, по его словам, не имеют смысла.

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