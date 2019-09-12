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  4. На фоне слухов о раке Заворотнюк согласилась выступить на корпоративе

На фоне слухов о раке Заворотнюк согласилась выступить на корпоративе

, 10:15 92

О ближайших планах звезды сериала «Моя прекрасная няня» сообщил концертный директор Станислав Христов.

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Фото, видео: Instagram @a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк до сих пор так и не прокомментировала слухи о болезни, однако стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» согласилась поработать на корпоративе. Об этом сообщил интернет-порталу StarHit концертный директор актрисы Станислав Христов.

«Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей. Райдер у нас обычный, ничем не удивим», — цитирует Христова издание.

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Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание, появились в августе. Сообщалось, что у нее рак мозга и связано это якобы с процедурой ЭКО, благодаря которой 47-летняя актриса осенью прошлого года родила дочь Милу. Сама Заворотнюк и ее близкие, в том числе и супруг — известный фигурист Петр Чернышев, все это время хранили молчание и никак не комментировали эту информацию.

Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях Станислав Христов объявил, что Анастасия собирается прояснить ситуацию со своим здоровьем на одном из федеральных телеканалов «в ближайшее время».

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