Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города

В Испании один за другим под воду уходят целые города. Магистрали размыты, железные дороги затоплены, а парковки больше напоминают кладбище автомобилей.

Проливные дожди в стране не прекращаются уже больше недели. И теперь к нему добавился и сильный ветер — его скорость достигает 80 километров в час.

В некоторых районах выпал град размером с теннисный мяч. В школах Валенсии отменили все занятия. Местным жителям и туристам не рекомендуют садиться за руль автомобилей.

В некоторых провинциях и на Балеарских островах объявлен красный — наивысший уровень опасности. Синоптики обещают новый заряд ливней. Жертвами стихии уже стали два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления.