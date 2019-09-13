  1. Пятый канал
  4. Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города

Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города

, 8:28 Эфирная новость 121

Из-за сильных непрекращающихся ливней погибли два человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS/Jon Nazca, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3996

В Испании один за другим под воду уходят целые города. Магистрали размыты, железные дороги затоплены, а парковки больше напоминают кладбище автомобилей.

Проливные дожди в стране не прекращаются уже больше недели. И теперь к нему добавился и сильный ветер — его скорость достигает 80 километров в час.

В некоторых районах выпал град размером с теннисный мяч. В школах Валенсии отменили все занятия. Местным жителям и туристам не рекомендуют садиться за руль автомобилей.

В некоторых провинциях и на Балеарских островах объявлен красный — наивысший уровень опасности. Синоптики обещают новый заряд ливней. Жертвами стихии уже стали два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления.

Тема:
Погода 3996
12 сент
На Россию надвигаются первые серьезные заморозки
11 сент
Москвичей предупредили о похолодании и дождях на выходных
11 сент
«Старки накаркали»: Первый снег выпал в Норильске — видео
10 сент
Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь
9 сент
В Гидрометцентре РФ рассказали, сколько в России простоит бабье лето
9 сент
Природа проверяет людей на прочность: Град, ураган и шторм бушуют в России и соседних странах
7 сент
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и ливнях 7 сентября
7 сент
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
5 сент
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
4 сент
В аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +9°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

9:26
«Охватывал ужас»: Дженнифер Лопес едва не отказалась от роли в «Стриптезершах»
9:13
Правительство не может отменить восьмичасовой рабочий день
8:59
Глава Минтруда назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ
8:49
В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города
8:37
Ким Кардашьян вернула моду нулевых
8:28
Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города

Сейчас читают

Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»
Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду
Дочь Анастасии Заворотнюк открыла свой магазин одежды, но мать так и не пришла

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев