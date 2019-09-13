Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте, глава Незалежной отметил, что «Северный поток — 2» представляет собой «угрозу» для всей Европы, пишет «Экономика сегодня».

По мнению Пушкова, слова Зеленского — «ерунда». Российский сенатор не видит в них «никакой логики» и предполагает, что на самом деле Украина опасается потерять источник дохода из-за прекращения транзита газа, поэтому выступает против реализации проекта.

« Зеленский называет „Северный поток — 2“ „угрозой для Европы“, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. <.> Сказал бы прямо: „Гроши боюсь потерять от прекращения транзита“ », — написал пушков в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский «молится» на Дональда Трампа в надежде запретить «Северный поток — 2».