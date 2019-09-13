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  4. Пушков назвал «ерундой» слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Пушков назвал «ерундой» слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

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Российский сенатор предположил, что Киев боится потерять источник дохода из-за прекращения транзита газа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergiy Starostenko, Serg Glovny, ТАСС / Александр Щербак Twitter @ Alexey_Pushkov

Тема:
Северный поток — 2 154

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте, глава Незалежной отметил, что «Северный поток — 2» представляет собой «угрозу» для всей Европы, пишет «Экономика сегодня».

По мнению Пушкова, слова Зеленского — «ерунда». Российский сенатор не видит в них «никакой логики» и предполагает, что на самом деле Украина опасается потерять источник дохода из-за прекращения транзита газа, поэтому выступает против реализации проекта.

«Зеленский называет „Северный поток — 2“ „угрозой для Европы“, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. <.> Сказал бы прямо: „Гроши боюсь потерять от прекращения транзита“», — написал пушков в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский «молится» на Дональда Трампа в надежде запретить «Северный поток — 2».

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Северный поток — 2 154
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