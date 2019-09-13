«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в день своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram трогательное фото. Вероятно, снимок был сделан накануне торжественной церемонии. На фотографии запечатлены руки влюбленных, на которые надеты браслеты с нежной надписью «К+К = любовь», где «К» означает Ксения и Константин.

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Собчак были растроганы постом знаменитости. Они предположили, что церемония бракосочетания будет по-настоящему романтичной и незабываемой. Фанаты уверены: на этот раз теледива с выбором жениха не ошиблась. В комментариях они пожелали ей семейного счастья и взаимопонимания в отношениях с будущим супругом.

«Ксения, Вы очень расцвели, в глазах — счастье, вот что делает с людьми любовь, любите и будьте любимы».

«Счастья вам, голубки!»

«Любви!» — пожелали фанаты.

Впрочем, некоторые к фотографии ведущей с браслетами отнеслись с иронией.

«Как ребенок».

«Прям как дети», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов хотят обвенчаться в церкви.