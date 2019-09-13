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Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

, 22:47 Видео 15

По словам президента Украины, выборы на неподконтрольных Киеву территориях должны проходить по законам Незалежной.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 160

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для проведения выборов в местные органы власти в Донбассе. По его словам, они возможны только после разведения войск на неподконтрольной Киеву территории.

«Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 километров. И только после этого, мы можем говорить о формате выборов», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.

Лидер Незалежной подчеркнул, что выборы в Донбассе должны проходить согласно украинским законам. Владимир Зеленский добавил, что дать подробные комментарии по данному вопросу он сможет только после проведения встречи в «нормандском формате».

«Информацию о возможности выборов я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в „нормандском формате“, потому что это часть минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях», — заключил Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции.

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