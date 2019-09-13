Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для проведения выборов в местные органы власти в Донбассе. По его словам, они возможны только после разведения войск на неподконтрольной Киеву территории.

« Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 километров. И только после этого, мы можем говорить о формате выборов », — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.

Лидер Незалежной подчеркнул, что выборы в Донбассе должны проходить согласно украинским законам. Владимир Зеленский добавил, что дать подробные комментарии по данному вопросу он сможет только после проведения встречи в «нормандском формате».

« Информацию о возможности выборов я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в „нормандском формате“, потому что это часть минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях », — заключил Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции.