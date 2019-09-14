После тюрьмы Кокорин будет восстанавливать силы в «Сочи»

Отбывающий наказание за хулиганство нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу подпишет контракт с «Сочи», сообщает РИА Новости. Футболист вместе с товарищами по несчастью — братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым — должен покинуть колонию 17 сентября. Решение об условно-досрочном освобождении суд принял 6 сентября.

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Сообщается, что в ФК «Сочи» 28-летний нападающий будет набирать форму в течение полугода, а потом вернется в «Зенит». Это, как ожидается, произойдет после зимнего перерыва в российском футбольном чемпионате.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, у Павла Мамаева перспектива не столь радужная. Его клуб «Краснодар» собирался разорвать с ним договор еще сразу после драки той самой злополучной драки в центре Москвы в июле 2018 года, из-за которой футболист и отправился за решетку. Есть информация, что Мамаеву поступали предложения от ФК «Ахмат» и «Урал», но, чтобы перейти туда, ему придется дожидаться зимнего трансфера.