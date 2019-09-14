  1. Пятый канал
  4. После тюрьмы Кокорин будет восстанавливать силы в «Сочи»

После тюрьмы Кокорин будет восстанавливать силы в «Сочи»

, 20:59 155

Футболист должен выйти на свободу по УДО уже 17 сентября.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичеев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 314

Отбывающий наказание за хулиганство нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу подпишет контракт с «Сочи», сообщает РИА Новости. Футболист вместе с товарищами по несчастью — братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым — должен покинуть колонию 17 сентября. Решение об условно-досрочном освобождении суд принял 6 сентября.

«Это незаконно»: нейрохирург об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

Сообщается, что в ФК «Сочи» 28-летний нападающий будет набирать форму в течение полугода, а потом вернется в «Зенит». Это, как ожидается, произойдет после зимнего перерыва в российском футбольном чемпионате.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, у Павла Мамаева перспектива не столь радужная. Его клуб «Краснодар» собирался разорвать с ним договор еще сразу после драки той самой злополучной драки в центре Москвы в июле 2018 года, из-за которой футболист и отправился за решетку. Есть информация, что Мамаеву поступали предложения от ФК «Ахмат» и «Урал», но, чтобы перейти туда, ему придется дожидаться зимнего трансфера.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 314
6 сент
Мамаев подарил самодельный иконостас «Бутырке» после УДО
6 сент
На волю по УДО: Почему суд решил отпустить футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева
6 сент
Емельяненко рассказал, чем Кокорин и Мамаев могут заняться после тюрьмы
6 сент
«Намыться и выспаться»: друг рассекретил планы Кокорина после УДО
6 сент
ФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым
6 сент
«Продолжать свою карьеру»: Адвокат о планах Кокорина и Мамаева после УДО
6 сент
«Они многое переосмыслили»: Владислав Радимов об освобождении Кокорина и Мамаева
6 сент
«Все зависит от них»: Павел Погребняк о спортивном будущем Кокорина и Мамаева после УДО
6 сент
Кокорина и Мамаева должны выпустить по УДО 17 сентября
6 сент
Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно

Читайте также

+10° Днём +14°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Последние новости

21:47
Настя, живи! — поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк
21:30
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику
21:03
Тела четырех человек найдены в подвале дома в Челябинской области
20:59
После тюрьмы Кокорин будет восстанавливать силы в «Сочи»
20:41
В Мурманске начался фестиваль кукольных театров Баренцева моря
20:18
МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса

Сейчас читают

Поклонники Веры Алентовой поражены преображением 77-летней актрисы
«Настя, держись!» Киркоров поддержал тяжелобольную Заворотнюк
«Это незаконно»: нейрохирург об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев