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«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни

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Блогер попыталась выяснить, почему общественность внезапно стала следить за звездой «Моей прекрасной няни» после обнародования ее диагноза.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Елизавета Карпушкина

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 30

Скандальный блогер Лена Миро решила выяснить у подписчиков, почему резкий интерес к звездам возникает обычно после объявления о смертельном диагнозе знаменитости. В особенности это касается публичных персон молодого и среднего возраста.

«Давайте начистоту: ни Началова, ни Заворотнюк не интересовали ни вас, ни СМИ до того, как серьезно заболели», — заявила Миро.

По словам блогера, из их жизней «невозможно было выдавить даже самый натянутый, самый проходной информационный повод». Миро спросила у подписчиков, почему новости о страшном заболевании вызывают такой ажиотаж среди обывателей.

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«Почему вы слетаетесь на новости о смертельных диагнозах красивых, относительно молодых и известных женщин, как мухи на мед?» отметила контент-мейкер в своем блоге.

Миро написала, что искренне хочет понять, что движет людьми, которые читают подобные новости.

Фолловеры ответили, что вопросы жизни и смерти всегда интересовали людей, поэтому в резко возросшем интересе к болезни Анастасии Заворотнюк, по их мнению, нет ничего странного. Некоторые юзеры отметили, что переживают за актрису как за старую знакомую, поэтому постоянно читают в сети новости о ее состоянии здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк.

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