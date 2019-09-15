«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни

Скандальный блогер Лена Миро решила выяснить у подписчиков, почему резкий интерес к звездам возникает обычно после объявления о смертельном диагнозе знаменитости. В особенности это касается публичных персон молодого и среднего возраста.
По словам блогера, из их жизней
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Миро написала, что искренне хочет понять, что движет людьми, которые читают подобные новости.
Фолловеры ответили, что вопросы жизни и смерти всегда интересовали людей, поэтому в резко возросшем интересе к болезни Анастасии Заворотнюк, по их мнению, нет ничего странного. Некоторые юзеры отметили, что переживают за актрису как за старую знакомую, поэтому постоянно читают в сети новости о ее состоянии здоровья.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк.