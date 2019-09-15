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«Лучший муж и папа»: Меган Маркл трогательно поздравила Гарри с днем рождения

, 13:39 Видео 128

В воскресенье, 15 сентября, герцогу Сассекскому исполнилось 35 лет.

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Фото, видео: Reuters

Королевская семья в воскресенье, 15 сентября, отмечает день рождения принца Гарри. Герцогу Сассекскому исполнилось 35 лет. По этому случаю его супруга Меган Маркл оставила трогательное послание. Его текст опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram.

«Твое служение целям, которые ты поставил перед собой, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына. Мы любим тебя», — отметила королевская особа.

Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ

Instagram @sussexroyal

Нежный пост сопровождает коллаж, отражающий самые яркие моменты жизни именинника. На одной из фотографий принц Гарри запечатлен на свадьбе в момент поцелуя с Меган Маркл. После этого события герцог и герцогиня Сассекская стали одной из самых обсуждаемых пар в мире. Однако счастье супругов висело буквально на волоске — принц не раз стоял на пороге свадьбы с другими избранницами, но и так не решался сделать серьезный шаг.

Поклонники предполагали, что в случае с бывшей американской актрисой ситуация повторится. Однако Меган сумела обойти соперниц и завоевать сердце завидного жениха Англии. К слову, в числе его бывших спутниц одни красавицы и модели: певица Элли Голдинг, актриса Крессида Бонас, модель Флоренс Браденелл-Брюс и бизнесвумен Челси Дэйви.

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