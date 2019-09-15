После похорон Началовой в студии нашли запись ее последней песни

Бывший PR-директор певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, сообщила о выходе последней песни артистки под названием «Останься». Запись никому не известного трека была обнаружена в студии уже после похорон звезды. Поклонники творчества исполнительницы смогут оценить композицию уже в ближайшие месяцы.

« Так что Юлин голос мы еще услышим », — рассказала представитель Началовой в интервью KP.RU.

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PR-директор певицы также добавила, что в память о звезде готовится крупный телепроект. Кроме того, для желающих узнать больше о жизни любимой исполнительницы, была написана отдельная книга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники певицы Юлии Началовой начали перевозить из квартиры звезды ее личные вещи.