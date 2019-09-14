Онколог рассказал, может ли Заворотнюк помочь операция

Самые мрачные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, похоже, подтверждаются. В пятницу, 13 сентября появилась информация, что актриса находится в реанимации и врачи ввели ее в состояние искусственной комы из-за отека мозга и частичного паралича. По некоторой информации, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» рак мозга.

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Интернет-портал Tteleprogramma.pro попросил оценить шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление оперирующего онколога Сергея Галактионова. Его прогнозы, к сожалению, оказались неутешительными. По его словам, если это действительно глиобластома, полное выздоровление невозможно и лечение при таком диагнозе сводится лишь к тому, чтобы устранить симптомы заболевания. Это касается и слухов о якобы предстоящей актрисе операции.

«Мы с вами можем только лишь предполагать то, что происходит в реанимационной палате Насти. Скорей всего, планировавшаяся операция напрямую с опухолью не связана — слишком велик риск», — сказал Галактионов.

По словам врача, если у Заворотнюк отек мозга, то с помощью операции можно отвести скопившуюся жидкость. Это несложная процедура, но в данном случае ситуация отягчается предыдущим лечением от рака, которое убивают иммунитет больного.

«Сейчас перед хирургами клиники, где лежит Заворотнюк, стоит сложнейшая задача. Им предстоит решить, что нанесет меньший ущерб: вмешательство или невмешательство», — заключил медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Анастасии Заворотнюк — фигурист Петр Чернышев ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила», чтобы быть рядом с больной женой.