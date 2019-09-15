Память пилотов, посадивших A-321 в кукурузном поле, увековечили на граффити

В Сургуте открыли новый арт-объект, посвященный подвигу летчиков, осуществивших экстренную посадку Airbus A-321 в кукурузном поле в Подмосковье. В честь героев, спасших 226 пассажиров самолета, на многоквартирном доме на проспекте Мира нарисовали огромное граффити. Фотографии мурала опубликовала в Instagram команда создателей.
Над огромным произведением искусства несколько дней трудились художники из Самары. На гигантском граффити команда изобразила пилотов воздушного судна, совершившего жесткую посадку неподалеку от аэропорта «Жуковский» — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Оба летчика удостоены звания Героев России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МАК подготовил отчет о причинах жесткой посадки A-321 в кукурузном поле.