Память пилотов, посадивших A-321 в кукурузном поле, увековечили на граффити

В Сургуте открыли новый арт-объект, посвященный подвигу летчиков, осуществивших экстренную посадку Airbus A-321 в кукурузном поле в Подмосковье. В честь героев, спасших 226 пассажиров самолета, на многоквартирном доме на проспекте Мира нарисовали огромное граффити. Фотографии мурала опубликовала в Instagram команда создателей.

Instagram @oksanochka_art

«Мы завершили наш проект „Портрет памяти“ совместно с АРОКР и Югорским фондом капитального ремонта. Центральную улицу города Сургут теперь украшают лица героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Пилоты спасли человеческие жизни, посадив самолет в кукурузном поле» , — подписали пост граффитисты в личном блоге.

Над огромным произведением искусства несколько дней трудились художники из Самары. На гигантском граффити команда изобразила пилотов воздушного судна, совершившего жесткую посадку неподалеку от аэропорта «Жуковский» — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Оба летчика удостоены звания Героев России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МАК подготовил отчет о причинах жесткой посадки A-321 в кукурузном поле.