МАК подготовил отчет о причинах жесткой посадки A-321 в кукурузном поле

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет, в котором причиной жесткой посадки A-321 в кукурузном поле названо попадание в двигатель самолета птиц. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса «Москва — Симферополь» совершил экстренное приземление неподалеку от подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа. Источники сообщают, что первоначальная версия о перелетных птицах, попавших в двигатель, подтверждена МАК.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги », — сказал инсайдер.

По словам источника, отчет составлен на основании тщательного анализа действий экипажа лайнера, технического состояния самолета, переговоров с авиадиспетчерами, действий аварийных служб и других факторов. Данные промежуточного отчета опубликуют в ближайшее время, сообщает собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказал обо всех обстоятельствах посадки А-321.