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  4. В Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран»

В Сирии открылся новый пункт пропуска беженцев «Суран»

, 14:59 Эфирная новость 38

Только за минувшие сутки через пункт пропуска «Суран» зону деэскалации Идлиб покинули несколько тысяч человек.

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Фото, видео: ТАСС / Мачульский Константин, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4321

Тем временем в Сирии продолжается масштабная гуманитарная операция. За минувшие сутки несколько тысяч человек покинули зону деэскалации Идлиб через пункт пропуска «Суран». Теперь он работает в обоих направлениях. В освобожденные города и села массово начали возвращаться мирные жители.

«Неописуемое счастье и радость — вот что я испытываю когда наконец-то еду домой. Но самое главное — это ощущение безопасности, поэтому мы едем всей семьей — я, жена и четверо детей», — говорит беженец Суфьян Шейх.

На пункте пропуска «Суран» переселенцы регистрируются, а затем их осматривают врачи и выписывают рецепты, по которым люди бесплатно получают лекарства. Порядок обеспечивают, в том числе и наши военные полицейские. И наши же сотрудники российского Центра по примирению сторон обеспечивают людей всем самым необходимым, будь то вещи или еда.

«Для нас важно, чтобы мирные люди, которые когда-то ушли отсюда, возвращались на свои земли. Здесь очень плодородные земли, фисташковые поля. Все это не должно пустовать, мирная жизнь должна налаживаться», — отмечает начальник ЦПВС генерал-майор Равиль Мугинов.

Чтобы решать проблемы переселенцев на месте, в «Суран» в один день прибыли губернаторы сразу трех провинций: Хама, Хомс и Идлиб. Власти обещают создать беженцам комфортные условия проживания. Так на освобожденных территориях уже начали восстанавливать водоснабжение, электричество, канализацию, и даже приступили к ремонту школ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обстановка в сирийском Идлибе и помощь беженцам станет одной из главных тем трехсторонней встречи лидеров Турции, Ирана и России в Анкаре.

Тема:
Война в Сирии 4321
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