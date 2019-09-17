Обнаружено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках

Шокирующие находки обнаружили в разрушенном бункере боевиков на северо-западе Сирии. Они помогут в расследовании самых зверских преступлений террористов.

Пещера была настолько хорошо оборудована, что ее можно назвать настоящим подземным городом. Бункер служил боевикам госпиталем, бомбоубежищем и даже командным пунктом, где готовились теракты, а еще и фейковые операции.

Речь о той самой провокации с якобы атакой хлором на город Хан-Шейхун, в окрестностях которого и нашли эту базу боевиков. «Белые каски» тогда опубликовали видео, после которого американцы ударили ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. Укрытое в известняковой скале убежище было хорошо оборудованным госпиталем террористов.

Семен Еремин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные в Сирии отразили 12 атак на базу Хмеймим за апрель 2019 года.