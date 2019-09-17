Как изменилась звезда 80-х Валентина Легкоступова?

Исполнительница популярного поныне хита 80-х «Ягода-Малина» предстала перед поклонниками в новом образе. Валентина Легкоступова и прежде не отставала от моды и периодически меняла амплуа. Теперь же заслуженная артистка, очевидно, решила по-настоящему порвать шаблоны.

С недавнего времени левую руку Валентины Легкоступовой украшает массивная татуировка от плеча до локтя. На ней нарисован Джек Скеллингтон, он же Повелитель тыкв из анимационного фильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством» и мифологическая птица Феникс — символ возрождения. Брутальный вид певицы дополняет короткая стрижка, яркая косметика и серебряные украшения.

Instagram @legkostupovavalentina

Фото нового «прикида» 17 сентября Легкоступова выложила в Instagram с фестиваля «Бархатный сезон» в Сочи, но фурора в социальной сети не произвела. Свежий пост пока увидели немногие подписчики. Зато 13 сентября на самом фестивале звезда дискотек порадовала преданных фанатов как любимыми песнями, так и смелым выходом.

Корреспонденту Дни.ру Легкоступова рассказала, что сделала татуировку, не советуясь с домашними. И хочет продолжать в том же духе. Народная любимица уже выбрала тему для очередного тату, но не решила, в каком месте его набить. Не исключено, что в будущем певица затмит главного любителя татуировок на отечественной сцене — рэпера Тимати.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная невеста Тимати не хочет рожать ему наследника.