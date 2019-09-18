Видео: пляжи Анапы закрыли для посещения

В Анапе в повышенную готовность приведены службы МЧС. Там ожидают удара мощного циклона. В городе-курорте уже закрыли пляжи и запретили отдыхающим купаться. На берегу дежурят спасатели и следят, чтобы люди не выходили в море даже на лодках.

Непогода принесет с собой ураганный ветер до 25 метров в секунду и резкое похолодание. Температура упадет с 27 до 17 градусов. На Черноморском побережье волны уже достигают полутора метров, наблюдается сильное донное течение. В ближайшие часы непогода накроет не только Анапу, но и Сочи и Новороссийск. Менее чем за сутки там может выпасть четверть месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителям Волгограда буквально нечем дышать из-за едкого дыма, появившегося после лесных пожаров.