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Видео: пляжи Анапы закрыли для посещения

, 19:05 Эфирная новость 97

Появляться на пляжах отдыхающим запретили из-за приближающегося шторма.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4002

В Анапе в повышенную готовность приведены службы МЧС. Там ожидают удара мощного циклона. В городе-курорте уже закрыли пляжи и запретили отдыхающим купаться. На берегу дежурят спасатели и следят, чтобы люди не выходили в море даже на лодках.

Непогода принесет с собой ураганный ветер до 25 метров в секунду и резкое похолодание. Температура упадет с 27 до 17 градусов. На Черноморском побережье волны уже достигают полутора метров, наблюдается сильное донное течение. В ближайшие часы непогода накроет не только Анапу, но и Сочи и Новороссийск. Менее чем за сутки там может выпасть четверть месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жителям Волгограда буквально нечем дышать из-за едкого дыма, появившегося после лесных пожаров.

Тема:
Погода 4002
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