Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температурного режима на территории РФ с октября 2019-го по март 2020 года. По сообщению Росгидромета, температурный фон шести «холодных» месяцев с высокой вероятностью будет стоять на отметке около или даже выше среднестатистических показателей за много лет.

Эксперты уверены с вероятностью в 67-69%, что предстоящая зима будет радовать россиян приемлемыми температурами. Однако свой отчет ведомство подготовило не для жителей России, а для корректировки оценок риска федеральными властями случаев чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, а также для регулирования деятельности в сферах сельского хозяйства, транспорта и энергоснабжения.

В Гидромете отметили, что за последние 19 лет точность прогнозов, предоставляемых ведомством, колеблется на отметках от 58 до 81%. Спрогнозированный температурный фон на 2019–2020 годы будет корректироваться в штатном режиме — в зависимости от краткосрочных, среднемесячных и декадных показаний.

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