  1. Пятый канал
  4. Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму

Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму

, 19:06 183

Вероятностный прогноз температурного режима в России на 2019–2020 годы дает россиянам надежду на «европейскую» зиму.

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
Погода 4009

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температурного режима на территории РФ с октября 2019-го по март 2020 года. По сообщению Росгидромета, температурный фон шести «холодных» месяцев с высокой вероятностью будет стоять на отметке около или даже выше среднестатистических показателей за много лет.

Эксперты уверены с вероятностью в 67-69%, что предстоящая зима будет радовать россиян приемлемыми температурами. Однако свой отчет ведомство подготовило не для жителей России, а для корректировки оценок риска федеральными властями случаев чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, а также для регулирования деятельности в сферах сельского хозяйства, транспорта и энергоснабжения.

В Гидромете отметили, что за последние 19 лет точность прогнозов, предоставляемых ведомством, колеблется на отметках от 58 до 81%. Спрогнозированный температурный фон на 2019–2020 годы будет корректироваться в штатном режиме — в зависимости от краткосрочных, среднемесячных и декадных показаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптик рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Тема:
Погода 4009
20 сент
Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные
20 сент
Дождливо и холодно: Синоптик рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти
19 сент
Блэкаут в Башкирии: Почти 40 тысяч человек остались без света из-за урагана
19 сент
Из-за шторма в Самарской области повалены деревья и затоплены дороги
19 сент
Мощнейший ураган обрушился на юг России — видео
19 сент
Треть Бермуд осталась без света из-за урагана «Умберто»
18 сент
Видео: пляжи Анапы закрыли для посещения
16 сент
Снежно, мокро, ветрено: какая погода ждет россиян от Якутии до Петербурга
16 сент
Смерч над Финским заливом сняли на видео
15 сент
Кронштадтская дамба закрыта — уровень воды поднялся на метр

Читайте также

+8° Днём +10°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

19:43
В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом
19:34
«Проявление глупости»: Захарова прокомментировала заявление США о плане по прорыву ПВО Калининграда
19:17
«Схватили и утащили!» У экс-солистки группы «Мираж» украли домашнего лиса
19:06
Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму
18:55
«Огонь!» Ирина Дубцова поделилась откровенным снимком с полураздетым мужчиной
18:48
Дмитрий Тарасов позволяет беременной жене пить алкоголь — видео

Сейчас читают

Прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой
«Расстанетесь!»: Звезда «Дома-2» Мусульбес возмутила фанатов фото с новым парнем

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев