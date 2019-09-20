Дождливо и холодно: Синоптик рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти

О погоде на ближайшие выходные в Санкт-Петербурге рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Санкт-Петербург уже в субботу своим краем заденет активный циклон. Погода будет облачной, с неустойчивыми прояснениями. Пройдут небольшие дожди», — сообщил синоптик.

По словам эксперта, температурный фон в ночные часы в Северной столице 21 сентября составит от +2 до +4 градусов. Днем в Санкт-Петербурге столбик термометра поднимется на отметку: от +8 до +10 градусов.

По Ленинградской области ночью ожидается температура от 0 градусов до +5. Местами на севере и востоке возможны заморозки до -2 градусов. Днем в Ленобласти столбик термометра поднимется до 6-11 градусов тепла.

В воскресение, 22 сентября, циклон покинет регион. В первой половине дня дожди еще возможны, однако потом они будут постепенно прекращаться. Ночная температура практически не изменится, а вот днем будет чуть теплее: от +9 до +11 в Северной столице; и от +7 до +12 — в Ленинградской области.

Начало следующей недели, по предварительным прогнозам, обещает быть прохладным, но довольно солнечным и с небольшой вероятностью дождей. Температура воздуха в ночные часы будет лишь чуть выше нуля: +2 градуса — в Санкт-Петербурге. Днем отметка на столбике термометра будет колебаться от +7 до +9 градусов.

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