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  4. «Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву

«Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву

, 21:41 Фото 90

Светская львица разместила новый соблазнительный снимок в Instagram и в подписи к нему процитировала стихотворение Марины Цветаевой.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 603

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram очередное соблазнительное фото. На снимке поп-дива продемонстрировала эффектный вечерний образ. Она надела элегантное черное платье с глубоким декольте, массивные серьги, кулон и выполнила яркий макияж в стиле смоки айс. Вероятно, кадр был сделан накануне светского мероприятия, на которое знаменитость отправилась вечером в четверг, 19 сентября.

Впрочем, Бузова не стала рассказывать подписчикам, куда собралась в таком сексуальном наряде. Вместо этого, в подписи к публикации теледива процитировала строчки поэтессы Марины Цветаевой, по всей видимости, намекая на то, что осталась собой довольна.

«Все женщины ведут в туманы», — написала Бузова.

Instagram @buzova86

В комментариях поклонники отметили, что были бы готовы пойти за ведущей не только в туманы, но и на край света. По мнению пользователей, звезда всегда выглядит очень привлекательно и, благодаря своей красоте, уже завоевала сердца миллионов мужчин.

«Богиня моя!»

«Хоть куда с тобой пойду!»

«Роскошная тигрица!»

«И кому ж такая красотка достанется?»

«Грудь какая», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила фанатов скромным фото.

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