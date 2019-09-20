«Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram очередное соблазнительное фото. На снимке поп-дива продемонстрировала эффектный вечерний образ. Она надела элегантное черное платье с глубоким декольте, массивные серьги, кулон и выполнила яркий макияж в стиле смоки айс. Вероятно, кадр был сделан накануне светского мероприятия, на которое знаменитость отправилась вечером в четверг, 19 сентября.

Впрочем, Бузова не стала рассказывать подписчикам, куда собралась в таком сексуальном наряде. Вместо этого, в подписи к публикации теледива процитировала строчки поэтессы Марины Цветаевой, по всей видимости, намекая на то, что осталась собой довольна.

«Все женщины ведут в туманы», — написала Бузова.

Instagram @buzova86

В комментариях поклонники отметили, что были бы готовы пойти за ведущей не только в туманы, но и на край света. По мнению пользователей, звезда всегда выглядит очень привлекательно и, благодаря своей красоте, уже завоевала сердца миллионов мужчин.

«Богиня моя!»

«Хоть куда с тобой пойду!»

«Роскошная тигрица!»

«И кому ж такая красотка достанется?»

«Грудь какая», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила фанатов скромным фото.