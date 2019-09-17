«Так лучше!» Бузова удивила фанатов скромным фото

Ольга Бузова удивила поклонников фотографиями, на которых позирует на фоне храма в закрытом платье с длинным подолом. «Скромный» снимок привел фанатов певицы в замешательство, ведь они уже привыкли видеть в ленте Instagram лишь полуобнаженную исполнительницу.

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«Нежная мысль передается без слов », — подписала пост знаменитость.

Instagram @buzova86

Многие подписчики по достоинству оценили новый имидж Ольги Бузовой. По мнению поклонников певицы, она стала выглядеть более прилично и располагающе.

«Чем больше скромна, тем больше красива!»

«Какое красивое платье. Мне очень нравится. И тебе очень идет!»

«Тебе очень идет этот стиль. Женственная!»

«Так лучше!» — написали фолловеры.

Однако некоторых пользователей соцсети снимок Ольги Бузовой все-таки возмутил. Комментаторам не понравилась локация, которую выбрала для фотосессии звезда «Дома-2».

«Никого не смущает храм?!» — спросил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака.