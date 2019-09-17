«Так лучше!» Бузова удивила фанатов скромным фото

Ольга Бузова удивила поклонников фотографиями, на которых позирует на фоне храма в закрытом платье с длинным подолом. «Скромный» снимок привел фанатов певицы в замешательство, ведь они уже привыкли видеть в ленте Instagram лишь полуобнаженную исполнительницу.
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Многие подписчики по достоинству оценили новый имидж Ольги Бузовой. По мнению поклонников певицы, она стала выглядеть более прилично и располагающе.
«Чем больше скромна, тем больше красива!»
«Какое красивое платье. Мне очень нравится. И тебе очень идет!»
«Тебе очень идет этот стиль. Женственная!»
«Так лучше!» — написали фолловеры.
Однако некоторых пользователей соцсети снимок Ольги Бузовой все-таки возмутил. Комментаторам не понравилась локация, которую выбрала для фотосессии звезда «Дома-2».
«Никого не смущает храм?!» — спросил юзер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова высказалась о любовных отношениях без брака.