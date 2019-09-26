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«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала

, 15:12 Видео 49 380

Звезда опубликовала видео, на котором пытается ритмично двигаться под музыку, однако получается не всегда удачно.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 611

Известная российская телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять публику. На этот раз звезда исполнила зажигательный танец на камеру, а видео опубликовала на своей странице в Instagram. Теледива пыталась ритмично двигаться под музыку и в процессе выполнять акробатические элементы. Однако у светской львицы не всегда это получалось удачно.

Когда дело дошло до шпагата, знаменитость резко села на пол, неожиданно закричав. Следующие элементы танца Бузова выполнила, не совсем попадая в музыкальный ритм, и, осознав это, начала двигаться по-своему –принялась прыгать и кружиться.

Некоторые поклонники были очарованы пластичностью светской львицы, однако большая часть все-таки поиронизировала, увидев неудачные трюки исполнительницы. Не обошлось и без шуток.

«У тебя припадок?»

«Срочно увольняй хореографа»;

«Это реально смешно!»

«Шальная императрица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву.

Тема:
Ольга Бузова 611
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