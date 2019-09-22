  1. Пятый канал
  4. Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам

Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам

, 12:34 32

Командир воздушного судна Дамир Юсупов за сайдстиком Airbus A320 выполнил рейс Екатеринбург — Анапа.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 47

Герой России, командир воздушного судна из «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, под руководством которого 15 августа экипаж Airbus A321 выполнил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, вернулся к полетам, сообщает URA.RU.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — цитирует издание пресс-службу «Уральских авиалиний».

Летчик за сайдстиком Airbus A320 совершил рейс Екатеринбург — Анапа. Этот полет стал первым для Дамира Юсупова после авиационного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что для многих членов экипажа авиалайнера, подаренное жилье стало первым.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 47
21 сент
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
15 сент
Пилотов, посадивших A-321 в кукурузном поле, увековечили на граффити
14 сент
МАК подготовил отчет о причинах жесткой посадки A-321 в кукурузном поле
24 авг
Остался только нос: Кадры с места разборки А-321, аварийно севшего в поле в Подмосковье
23 авг
«Черные ящики» Airbus А321 зафиксировали столкновение с птицами при взлете
19 авг
Перед началом матча «Спартак»-ЦСКА футбольные фанаты поблагодарили пилотов А-321
18 авг
МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321
18 авг
Специалисты начали подготовку эвакуации А-321 с кукурузного поля в Подмосковье
18 авг
Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321
17 авг
Видео с коптера: Следственная группа работает на месте аварийной посадки А-321

Читайте также

+7° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

12:44
Легковушка в Петербурге влетела под фуру на КАД. Двое погибли — видео
12:34
Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам
12:17
«Столько позитива!» Дети Галкина и Пугачевой эмоционально посмотрели футбол
11:59
Сергей Шойгу назвал главную угрозу для России — видео
11:47
«Фееричная!» Ирина Шейк прошлась по подиуму без белья
11:37
Россия продемонстрировала огневую мощь на учениях «Центр-2019» — репортаж

Сейчас читают

«Дожил до этого дня»: Виторган приобрел роскошный «Каддилак» — фото
«Как королева!» Маша Распутина показала стройные ножки в мини-платье
18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на неделе моды в Милане

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев