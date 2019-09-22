Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам

Герой России, командир воздушного судна из «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, под руководством которого 15 августа экипаж Airbus A321 выполнил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, вернулся к полетам, сообщает URA.RU.

« Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе », — цитирует издание пресс-службу «Уральских авиалиний».

Летчик за сайдстиком Airbus A320 совершил рейс Екатеринбург — Анапа. Этот полет стал первым для Дамира Юсупова после авиационного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что для многих членов экипажа авиалайнера, подаренное жилье стало первым.