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  4. Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу А321, аварийно севшему в Подмосковье

Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу А321, аварийно севшему в Подмосковье

, 22:45 Видео 33

Губернатор Свердловской области отметил, что для многих членов экипажа авиалайнера, подаренное жилье стало первым.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 46

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 21 сентября, вручил ключи от квартир членам экипажа самолета Airbus A-321, который 15 августа смог совершить аварийную посадку с неисправными двигателями и невыпущенными шасси на кукурузном поле в Подмосковье. В результате экстренного приземления авиалайнера ни один человек не погиб.

По словам главы Свердловской области, бизнесмены региона не смогли остаться равнодушными к подвигу членов экипажа «Уральских авиалиний» и решили им преподнести подарок. Куйвашев добавил, что для некоторых сотрудников, находившихся во время происшествия на борту самолета, подаренное жилье стало первым. Члены экипажа Airbus A-321 поблагодарили губернатора.

«Хочу выразить благодарность от всего экипажа за внимание, за подарки, которые нам вручил губернатор. У экипажа есть проблемы с жильем, поэтому такой подарок был очень кстати», — отметил командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Ранее 5-tv.ru публиковал словесные благодарности в сторону экипажа от пассажиров лайнера, которые теперь считают 15 августа своим вторым днем рождения.

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