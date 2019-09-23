Около 60 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»

В Японии два человека стали жертвами тропического шторма «Тапа». Еще по меньшей мере 57 получили травмы. Больше всего пострадавших в префектурах Окинава и Миядзаки.

Тайфун обрушился на острова проливными дождями и ветром в 160 километров в час. Несколько префектур остались без света, задержаны и отменены больше 400 авиарейсов.

Нарушено и железнодорожное сообщение. Центральные улицы городов затоплены. В результате удара стихии в общей сложности получили повреждения более 500 жилых домов. Сейчас шторм движется на северо-восток.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна объявлено в Приморье.