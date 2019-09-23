  1. Пятый канал
  4. Около 60 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»

Около 60 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»

, 12:29 Эфирная новость 14

Больше всего пострадавших в самой южной префектуре Окинава и префектуре Миядзаки. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Rodrigo Reyes Marin, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4016

В Японии два человека стали жертвами тропического шторма «Тапа». Еще по меньшей мере 57 получили травмы. Больше всего пострадавших в префектурах Окинава и Миядзаки.

Тайфун обрушился на острова проливными дождями и ветром в 160 километров в час. Несколько префектур остались без света, задержаны и отменены больше 400 авиарейсов.

Нарушено и железнодорожное сообщение. Центральные улицы городов затоплены. В результате удара стихии в общей сложности получили повреждения более 500 жилых домов. Сейчас шторм движется на северо-восток.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна объявлено в Приморье.

Тема:
Погода 4016
23 сент
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
23 сент
Ледяной дождь, снег и тайфун: в России наступила осень
23 сент
Неделя в Петербурге начнется с похолодания
22 сент
Bloomberg о причинах изменения позиции Путина по климату
22 сент
Штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна объявлено в Приморье
22 сент
Поклонники оценили элегантный наряд Канделаки, попытавшейся «разогнать тучи»
20 сент
Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму
20 сент
Москвичей предупредили о похолодании и дождях в эти выходные
20 сент
Дождливо и холодно: Синоптик рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге и Ленобласти
19 сент
Блэкаут в Башкирии: Почти 40 тысяч человек остались без света из-за урагана

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

13:16
«На худых ничего нет»: экс-возлюбленная Тимати поведала о проблемах в детстве
13:14
«Друзьям» 25 лет! — Как сильно изменились звезды культового сериала 90-х
12:59
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
12:53
Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»
12:45
Фонтан кипятка возле «Колледжа Петербургской моды» попал на видео
12:39
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

Сейчас читают

«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев