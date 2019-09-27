Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим

Односторонние обвинения США в адрес сирийских войск в использовании химоружия мешают стабилизации ситуации в Сирии. Об этом заявили в российском МИДе.

Накануне госсекретарь Майк Помпео возложил вину на Дамаск за атаку хлорином в Латакии. Она, по словам американского дипломата, произошла 19 мая 2019 года. Традиционно никаких доказательств не представлено.

Зато журналисты со всего мира теперь могут сами убедиться: обстановка в Сирии совсем не такая, как преподносят ее западные политики. Российские военные провели экскурсию для представителей американских и европейских СМИ. Один из пунктов — авиабаза Хмеймим.

«Управление боевыми действиями производится полностью в автоматизированном режиме. Начиная от обнаружения воздушных объектов и взятия их на точность сопровождения, до момента принятия решения на уничтожение воздушных целей», — рассказывает гостям военнослужащий базы.

Показали журналистам и военно-морскую базу в Тартусе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экскурсии для западных журналистов со стороны сирийской армии. Военные САР показали одну из частей, а также продемонстрировали учебный бой против терористов.