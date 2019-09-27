Министерство иностранных дел РФ прокомментировало новые санкции США против России, которые были введены в четверг, 26 сентября, якобы из-за «поддержки жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, приняв новые ограничительные меры в отношении РФ, Вашингтон фактически уличил себя в пособничестве терроризму. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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В МИД РФ добавили, что, несмотря на действия американской стороны, препятствующие разрешению сирийского конфликта, Россия продолжит борьбу с террористической угрозой в республике.
К слову, новые антироссийские санкции стали уже 75-ми с 2011 года, при этом никакого результата американские инициаторы ограничительных мер так и не добились, считают в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон ввел санкции против трех граждан РФ, одной компании и пяти судов, которые якобы причастны к «обеспечению доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии»