  1. Пятый канал
  4. «Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США

«Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США

, 8:48 Видео 40

В ведомстве отметили, что новые ограничительные меры против России препятствуют искоренению терроризма в Сирии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Piers Cavendish, MOD Russia, Katerina Sulova

Тема:
Война в Сирии 4333

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало новые санкции США против России, которые были введены в четверг, 26 сентября, якобы из-за «поддержки жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, приняв новые ограничительные меры в отношении РФ, Вашингтон фактически уличил себя в пособничестве терроризму. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«На этот раз, можно сказать, (США — Прим.ред.) превзошли себя в собственном безрассудстве. <.> Поскольку ВКС России с 2015 г. оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

В МИД РФ добавили, что, несмотря на действия американской стороны, препятствующие разрешению сирийского конфликта, Россия продолжит борьбу с террористической угрозой в республике.

К слову, новые антироссийские санкции стали уже 75-ми с 2011 года, при этом никакого результата американские инициаторы ограничительных мер так и не добились, считают в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон ввел санкции против трех граждан РФ, одной компании и пяти судов, которые якобы причастны к «обеспечению доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии»

Тема:
Война в Сирии 4333
27 сент
Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим
26 сент
США расширили санкции против России из-за Сирии
25 сент
Сирийская армия провела экскурсию для журналистов разных стран
24 сент
Конашенков рассказал о технических возможностях дронов боевиков, сбитых у Хмеймим
23 сент
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
22 сент
Жажда мира: Сирия возвращается к нормальной жизни
20 сент
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
18 сент
Репортаж: как в Сирии приводят в порядок боевые машины после сражений с террористами
17 сент
Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной
17 сент
Обнаружено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +6°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

9:10
Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков
8:57
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
8:48
«Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США
8:42
Видео пожара на петербургском сухогрузе под Самарой
8:39
Чиновники под надуманным предлогом отобрали детей у многодетной матери
8:30
Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим

Сейчас читают

Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Глаз не оторвать!»: 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой
Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев