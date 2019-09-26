США расширили санкции против России из-за Сирии

Вашингтон ввел санкции против трех граждан РФ, одной компании и пяти судов, которые якобы причастны к «обеспечению доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии». Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

В черный список попали директор отдела морского транспортного департамента «Совфрахта» Иван Окороков (1985 года рождения), его первый заместитель Карен Степанян (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Илья Логинов (1971 года рождения).

Санкции коснутся «Маритайм ассистанс» (Maritime Assistance LLC). Под ограничения попали суда OT-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь», принадлежащие компании «Транспетрочарт».

Расширение санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

« В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии », — сказал глава дипведомства.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал абсолютно неприемлемыми новые санкции США, пишет «Экономика сегодня». По его словам, произошедшее — это продолжение старой американской политики, «которая основана на односторонних санкциях».

Ранее в сентябре 5-tv.ru рассказывал, что США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.