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США расширили санкции против России из-за Сирии

, 21:17 Видео 70

На этот раз Вашингтон решил «наказать» Москву якобы «за поддержку жестокой военной машины Асада».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тема:
Война в Сирии 4331

Вашингтон ввел санкции против трех граждан РФ, одной компании и пяти судов, которые якобы причастны к «обеспечению доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии». Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

В черный список попали директор отдела морского транспортного департамента «Совфрахта» Иван Окороков (1985 года рождения), его первый заместитель Карен Степанян (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Илья Логинов (1971 года рождения).

Санкции коснутся «Маритайм ассистанс» (Maritime Assistance LLC). Под ограничения попали суда OT-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь», принадлежащие компании «Транспетрочарт».

Расширение санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», — сказал глава дипведомства.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал абсолютно неприемлемыми новые санкции США, пишет «Экономика сегодня». По его словам, произошедшее — это продолжение старой американской политики, «которая основана на односторонних санкциях».

Ранее в сентябре 5-tv.ru рассказывал, что США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.

Тема:
Война в Сирии 4331
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