  1. Пятый канал
  4. «США открыто встали на сторону террористов»: МИД России о новых санкциях

«США открыто встали на сторону террористов»: МИД России о новых санкциях

, 11:14 Эфирная новость 36

В ведомстве заверили, что, несмотря на американские санкции, Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Osama Jumaa/Imageslive, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4334

Новые санкции Вашингтона вызвали недоумение в российском МИДе. США наложили ограничения на деятельность топливной компании, которая обеспечивает горючим сирийские базы Тартус и Хмеймим, где расположены российские войска.

Но по мнению Штатов, это нарушает условия эмбарго — поставки топлива в арабскую республику запрещены для всех. Как считают наши дипломаты, американские власти открыто встали на сторону террористов.

«Поскольку ВКС России с 2015 году оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — говорится в сообщении МИД РФ.

В нашем МИДе отметили: к американским санкциям уже выработался иммунитет, и на борьбу с боевиками в Сирии ограничения никак не повлияют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США расширили санкции против России из-за Сирии. На этот раз Вашингтон решил «наказать» Москву якобы «за поддержку жестокой военной машины Асада».

Тема:
Война в Сирии 4334
27 сент
«Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США
27 сент
Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим
26 сент
США расширили санкции против России из-за Сирии
25 сент
Сирийская армия провела экскурсию для журналистов разных стран
24 сент
Конашенков рассказал о технических возможностях дронов боевиков, сбитых у Хмеймим
23 сент
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
22 сент
Жажда мира: Сирия возвращается к нормальной жизни
20 сент
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
18 сент
Репортаж: как в Сирии приводят в порядок боевые машины после сражений с террористами
17 сент
Участники саммита в Анкаре назвали встречу конструктивной

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +6°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

12:17
Видео: Лучшие роли Олега Басилашвили
12:09
Джигурда или Распутин? Фанаты не узнали Галкина в новом образе с бородой
11:59
Американский телеведущий назвал Зеленского новой Моникой Левински
11:51
«Не волнуйтесь!»: Аверин рассказал о своем состоянии после инцидента в самолете
11:44
Видео: Тодоренко намекнула на проблемы в интимной жизни из-за ребенка
11:31
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Сейчас читают

«Глаз не оторвать!»: 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
Антон Табаков рассказал о конфликте с отцом из-за Марины Зудиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев