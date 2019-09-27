«США открыто встали на сторону террористов»: МИД России о новых санкциях

Новые санкции Вашингтона вызвали недоумение в российском МИДе. США наложили ограничения на деятельность топливной компании, которая обеспечивает горючим сирийские базы Тартус и Хмеймим, где расположены российские войска.

Но по мнению Штатов, это нарушает условия эмбарго — поставки топлива в арабскую республику запрещены для всех. Как считают наши дипломаты, американские власти открыто встали на сторону террористов.

«Поскольку ВКС России с 2015 году оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — говорится в сообщении МИД РФ.

В нашем МИДе отметили: к американским санкциям уже выработался иммунитет, и на борьбу с боевиками в Сирии ограничения никак не повлияют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США расширили санкции против России из-за Сирии. На этот раз Вашингтон решил «наказать» Москву якобы «за поддержку жестокой военной машины Асада».