«Ложь, вранье»: Актриса Наталья Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином

В отношении звезды сериала «Счастливы вместе», актрисы Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело. Артистка была задержана с кокаином.

По информации правоохранительных органов, 28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами ДПС она заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Тем временем в интервью 5-tv.ru свою причастность к задержанию актриса отрицает.

«Вы с ума сошли? Благодаря этой скандальной новости я, конечно, стала популярной, но я могу сказать, что это ложь, вранье. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем этих людей, и мы привлечем», — сказала Бочкарева.

Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Между тем в интервью 5-tv.ru актриса Наталья Бочкарева отрицала задержание. Хотя уже опубликовано видео задержания актрисы, где она сама признается в том, что имеет при себе наркотики.