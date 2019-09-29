Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание

Бывшая участница группы «Мираж», 55-летняя советская и российская эстрадная певица Наталья Гулькина заявила, что написала завещание. Об этом сообщает «МК».

По словам певицы, идея написать завещание ей пришла после того, как она узнала про болезнь Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение от онкологического заболевания.

«Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован», — заявила Гулькина.

Наталья Гулькина также отметила, что восхищена артистами, которым удалось побороть этот страшный недуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медработница попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк.