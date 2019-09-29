  1. Пятый канал
  4. Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание

Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание

, 20:17 120

Об этом певица рассказала в интервью на федеральном телеканале.

Фото: www.globallookpress.com © Natalia Shakhanova

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 38

Бывшая участница группы «Мираж», 55-летняя советская и российская эстрадная певица Наталья Гулькина заявила, что написала завещание. Об этом сообщает «МК».

По словам певицы, идея написать завещание ей пришла после того, как она узнала про болезнь Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение от онкологического заболевания.

«Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован», — заявила Гулькина.

Наталья Гулькина также отметила, что восхищена артистами, которым удалось побороть этот страшный недуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медработница попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 38
28 сент
Медработница попыталась продать СМИ фото и видео больной Заворотнюк
24 сент
Дочь Заворотнюк попросила журналистов «не спекулировать» на теме здоровья матери
19 сент
Врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы
15 сент
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
15 сент
Врач назвал симптомы рака головного мозга
15 сент
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
15 сент
«Добрый знак»: Учитель Анастасии Заворотнюк не верит в болезнь актрисы
15 сент
«Как мухи на мед»: Лена Миро о возросшем интересе к Заворотнюк после ее болезни
14 сент
Настя, живи! — поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк
14 сент
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

20:34
Видео: Самая многонациональная свадьба в мире проходит в Дербенте
20:17
Звезда группы «Мираж» Наталья Гулькина написала завещание
20:09
Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»
19:55
«Огонь-баба!»: Дерущуюся Анну Седокову сняли на видео
19:39
Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов
19:24
В Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу

Сейчас читают

Видео: Жители Наро-Фоминского района Подмосковья сняли в небе НЛО
«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками
«Космический человек!»: Нелли Уварова побрилась налысо

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев