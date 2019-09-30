В США из-за мощного снегопада сразу в нескольких штатах объявлен повышенный уровень опасности. На северо-востоке страны за сутки выпало более 70 сантиметров снега. Улицы и дворы буквально утонули в сугробах.

Местным жителям рекомендовано вооружиться лопатами. Коммунальщики не успевают расчищать даже дороги.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера понедельника 30 сентября.

Снегопады спровоцировали массовые ДТП в соседней Канаде. Только в провинции Альберта зафиксировано 170 дорожных происшествий.

Самое крупное произошло на скоростном шоссе. Там из-за гололеда столкнулись и улетели в кювет сразу 16 машин. В результате пострадали 13 человек. В аэропорту Калгари из-за непогоды отменены десятки авиарейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый способ борьбы со снегом предложили в России.