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  4. США и Канаду накрыл мощнейший снегопад — видео

США и Канаду накрыл мощнейший снегопад — видео

, 9:27 Эфирная новость 62

Непогода спровоцировала многочисленные ДТП с пострадавшими.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Milan Tracy; 5-tv.ru

Тема:
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В США из-за мощного снегопада сразу в нескольких штатах объявлен повышенный уровень опасности. На северо-востоке страны за сутки выпало более 70 сантиметров снега. Улицы и дворы буквально утонули в сугробах.

Местным жителям рекомендовано вооружиться лопатами. Коммунальщики не успевают расчищать даже дороги.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера понедельника 30 сентября.

Снегопады спровоцировали массовые ДТП в соседней Канаде. Только в провинции Альберта зафиксировано 170 дорожных происшествий.

Самое крупное произошло на скоростном шоссе. Там из-за гололеда столкнулись и улетели в кювет сразу 16 машин. В результате пострадали 13 человек. В аэропорту Калгари из-за непогоды отменены десятки авиарейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый способ борьбы со снегом предложили в России.

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