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Мать Бузовой уверена, что дочь больше не поддастся чарам Дениса Лебедева

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Победитель проекта «Замуж за Бузову» «пробрался» на съемки нового шоу с участием артистки.

Фото: Instagram @lebedevdenis.ru

Тема:
Ольга Бузова 620

Мать певицы Ольги Бузовой — Ирина — уверена, что дочь больше не поддастся чарам победителя шоу «Замуж за Бузову» — Дениса Лебедева.

После завершения проекта Ольга выяснила, что на самом деле, по словам телеведущей «Дом-2», Лебедев не питает никаких чувств к ней. Однако сейчас зачем-то снова «пробрался» на съемки передачи с участием Бузовой. Об этом рассказала мать знаменитости.

«Признаюсь, совсем не удивилась появлению этого Лебедева. В прошлый раз он так некрасиво себя повел, что теперь никак его не воспринимаю — пустое место. Денис — невероятный болтун и разводила — искусно вешает лапшу на уши. Уверена: таких, как Оля, будет на его пути еще штук 100! Пока хватит красоты и ораторского таланта. Но меня не проведешь, да и дочка больше не поддастся его чарам», — заявила Ирина Бузова в беседе со StarHit.

В рамках шоу, в котором участвует певица, свою пару будет искать не только она, но и звезда ComedyClub — Тимур Батрутдинов. Мать артистки отметила, что как раз он производит на нее хорошее впечатление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольге Бузовой может не везти в любви.

Тема:
Ольга Бузова 620
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