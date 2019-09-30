Мать Бузовой уверена, что дочь больше не поддастся чарам Дениса Лебедева

Мать певицы Ольги Бузовой — Ирина — уверена, что дочь больше не поддастся чарам победителя шоу «Замуж за Бузову» — Дениса Лебедева.
После завершения проекта Ольга выяснила, что на самом деле, по словам телеведущей «Дом-2», Лебедев не питает никаких чувств к ней. Однако сейчас зачем-то снова «пробрался» на съемки передачи с участием Бузовой. Об этом рассказала мать знаменитости.
В рамках шоу, в котором участвует певица, свою пару будет искать не только она, но и звезда ComedyClub — Тимур Батрутдинов. Мать артистки отметила, что как раз он производит на нее хорошее впечатление.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольге Бузовой может не везти в любви.