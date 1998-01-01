Громкие романы Ольги Бузовой: Почему самой известной женщине России не везет в любви

Известная российская телеведущая Ольга Бузова отмечает свой 33-й день рождения в воскресенье, 20 января. К этому моменту звезда шоу-бизнеса успела построить успешную карьеру и накопить богатый опыт в самых разнообразных сферах жизни.

Однако в личной жизни как не везло, так и не везет. Даже шоу «Замуж за Бузову» не увенчалось успехом. Избранника светская львица так и не нашла. «Starhit» за разъяснениями обратился к нумерологу, сексологу и экстрасенсу, которые обсудили все романы российской телезвезды и рассказали, какой мужчина на самом деле ей нужен.

С начала участия в проекте «Дом 2» Бузова завоевала неплохую популярность и начала притягивать поклонников одного за другим. За 16 лет после появления в шоу у нее было по меньшей мере семь романов, и это только те, которые были оглашены публично.

В ряду кавалеров Ольги были молодые участники «Дома 2» Стас Каримов и Роман Гриценко, шоумен Роман Третьяков, бизнесмен Тимофей Майоров, участник проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, актер Тимур Батрутдинов, и, конечно, бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов. Однако отношения ни с кем из них к счастливой семейной жизни не привели.

Как утверждают специалисты, все избранники российской телеведущей не подходили ей по характеру. Никто не был готов терпеть капризы на пустом месте, взбалмошный характер Ольги, крики, слезы, истерики. Упрочить союз мешала и постоянная работа звезды: отъезды, деловые встречи, концерты. А многие мечтали о милой домохозяйке, которая будет ждать дома после работы с вкусным ужином. Кроме того, светская львица уделяла слишком много времени внешней атрибутике, и многих это оттолкнуло.

Бузовой, в свою очередь, нужен надежный партнер, который будет следовать всем ее правилам и ограничениям. Девушке не подходят самовлюбленные эгоисты и карьеристы, сосредоточенные исключительно на своей жизни. Для звезды важно оставаться в приоритете у любимого мужчины.

Телеведущая ждет того, кто будет любить ее одну, а не оглядываться по сторонам, как это делали ее многие кавалеры. Ольге часто не хватало драйва и бесстрашия, она всегда хотела видеть с собой настоящего мужчину, который будет ее понимать и направлять в нужное русло.

По мнению сексолога, певица до сих пор находится под влиянием «властной матери». Ей надо перестать ждать одобрения со стороны родственницы и начать действовать в одиночку. Идеальной парой для ведущей станет мужчина-отец: терпеливый, заботливый, которому нравится опекать и вести за собой.

Ранее Пятый канал сообщал, что вместо крещенской купели Бузова окунулась в сугроб.