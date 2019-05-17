«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкции пилотами SSJ-100

Экипаж самолета SSJ-100, потерпевшего аварию в аэропорту «Шереметьево» действовали по инструкции. Такое заявление сделал «Аэрофлот» в пику обвинительным публикациям некоторых СМИ.

По данным авиакомпании, борт рейса SU1492, следовавшего по маршруту «Мурманск — Москва» на момент приземления не имел устойчивого пробега, поэтому выпуск интерцепторов был невозможен. Таким образом, пилоты не нарушали правил посадочной процедуры, так как сначала активируется реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются спойлеры, которые выключают часть крыла из работы и способствуют торможению самолета.

В «Аэрофлоте» отмечают, что в документе Росавиации, на который ссылаются журналисты, нет выводов, подтверждающих ошибочные действия пилотов «Суперджета». Оценочные заявления появятся только после окончания расследования ЧП и будут даны соответствующими органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100, потерпевшего крушение при посадке в аэропорту «Шереметьево» 5 мая.