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Турция нанесла авиаудар по базе курдских отрядов

, 23:43 Видео 51

Анкара планирует очистить территорию на севере Сирии для размещения беженцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kurdishstruggle, Twitter @Ozkok_A

Тема:
Война в Сирии 4343

Турецкие ВВС атаковали базу арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке, передает РИА новости. Самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия. Сведений о жертвах пока нет. Телеканал Сирии Ikhbariya также сообщил о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль близ того же города.

Президент Турции Эрдоган ранее обозначил, что решение об операции на северо-востоке Сирии будет принято в ближайшие дни. Как уточнил глава государства, цель удара — очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов и размещение там находящихся в Турции сирийских беженцев.

Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не примут участия в военной операции и отозвал войска с территорий на севере Сирии, пограничных с Турцией. SDF указали, что тем самым американцы нарушили достигнутые с союзными им курдскими формированиями договоренности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские С-500 «Прометей» испытали в Сирии.

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