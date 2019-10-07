Турция нанесла авиаудар по базе курдских отрядов

Турецкие ВВС атаковали базу арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасеке, передает РИА новости. Самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия. Сведений о жертвах пока нет. Телеканал Сирии Ikhbariya также сообщил о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль близ того же города.

Президент Турции Эрдоган ранее обозначил, что решение об операции на северо-востоке Сирии будет принято в ближайшие дни. Как уточнил глава государства, цель удара — очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов и размещение там находящихся в Турции сирийских беженцев.

Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не примут участия в военной операции и отозвал войска с территорий на севере Сирии, пограничных с Турцией. SDF указали, что тем самым американцы нарушили достигнутые с союзными им курдскими формированиями договоренности.

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