Власти Германии расценивают таран грузовиком колонны автомобилей в Лимбурге как теракт

В Германии наезд грузовика на колонну автомобилей власти расценивают как теракт. Все произошло в городе Лимбург-ан-дер-Лан. 30 летний мигрант из Сирии угнал грузовик и врезался в стоящие на светофоре машины. Пострадали 17 человек. Семь из них все еще остаются в больницах, один — в критическом состоянии.

Злоумышленника тут же задержала полиция. Причем мужчину пришлось защищать от местных жителей, который хотели устроить над ним самосуд. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Произошедшее сравнивают с терактом в Берлине три года назад. Тогда преступник на угнанном грузовике врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 15 террористических преступлений предотвращено на Кавказе с начала года.