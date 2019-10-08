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  4. Власти Германии расценивают таран грузовиком колонны автомобилей в Лимбурге как теракт

Власти Германии расценивают таран грузовиком колонны автомобилей в Лимбурге как теракт

, 23:23 Эфирная новость 20

Мигрант устроил ДТП: пострадали семнадцать человек. За рулем грузового автомобиля находился 32-летний сириец. Ранее его задерживали за хранение наркотиков и кражу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4347

В Германии наезд грузовика на колонну автомобилей власти расценивают как теракт. Все произошло в городе Лимбург-ан-дер-Лан. 30 летний мигрант из Сирии угнал грузовик и врезался в стоящие на светофоре машины. Пострадали 17 человек. Семь из них все еще остаются в больницах, один — в критическом состоянии.

Злоумышленника тут же задержала полиция. Причем мужчину пришлось защищать от местных жителей, который хотели устроить над ним самосуд. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Произошедшее сравнивают с терактом в Берлине три года назад. Тогда преступник на угнанном грузовике врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 15 террористических преступлений предотвращено на Кавказе с начала года.

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