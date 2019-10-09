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  4. За аварию с БТР жительница Курска отсудила у Минобороны 900 тысяч

За аварию с БТР жительница Курска отсудила у Минобороны 900 тысяч

, 8:29 Эфирная новость 28

Автомобиль женщины пострадал в ДТП с бронетранспортером в феврале 2019 года.

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Фото, видео: Youtube / Дмитрий Нескородев, 5-tv.ru

Министерство обороны выплатит почти миллион рублей жительнице Курска, чей автомобиль пострадал в ДТП с участием армейской автоколонны. Суд признал вину водителя БТР, который едва не раздавил несколько гражданских легковушек двигаясь задним ходом.

Авария случилась еще в конце февраля 2019 года. Все это время Ирина Гавловская, пыталась добиться справедливости. В итоге ее иск удовлетворили частично, но и этого вполне достаточно, чтобы покрыть стоимость ремонта, услуг экспертов и адвоката. Военные постановление суда не комментируют. Не исключено, что оно будет обжаловано.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент ДТП с БТР в Курске попал на видео.

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